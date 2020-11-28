تواصل حملة تحسين جودة النظافة بالمصنعة

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي:

تتواصل بولاية المصنعة حملة تحسين جودة النظافة والتي تنظمها بلديات محافظة جنوب الباطنة والتي تستمر لمدة أسبوعين.

وقد أوضح حمد بن علي الغيلاني ـ مدير بلدية المصنعة بأنه سيتم تنفيذ مجموعة من الحملات بقرى الولاية تشمل قرى الملدة ومدينة النهضة شعبية القريحات القرط جنوب ودام الساحل العدابة الطريف جنوب المغسر ابو عبالي الشرس والعويد.

حيث ستقوم بلدية المصنعة وبالتعاون مع الشركة العمانية لخدمات البيئة (بيئة) وبمشاركة بلديات المحافظة بإزالة ونقل مخلفات البناء والمشوهات وقلع أشجار الغويف البحري وازالة الحشائش ورش المبيدات للقضاء على الحشرات والزواحف والتي تهدف إلى رفع مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة.

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