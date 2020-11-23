السلطنة تشارك في اجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لمجلس التعاون

شاركت السلطنة ممثلة بمجلس الشورى في الاجتماع الرابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الذي ينظمه مجلس النواب بمملكة البحرين عبر الاتصال المرئي. وقد مثل المجلس في الاجتماع سعادة خالد بن هلال المعولي ـ رئيس مجلس الشورى.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع الاطلاع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية واللجان التابعة له للعام 2020م، كما تم خلال الاجتماع مناقشة مواضيع عدة تتعلق باللجنة البرلمانية الخليجية-الأوروبية، والمواضيع الخليجية المشتركة، ومقترح تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أميركا اللاتينية، إضافة الى المستجدات في العمل التشريعي والرقابي بدول المجلس.

وقد خرج اللقاء بجملة من القرارات من أهمها مقترح تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أميركا اللاتينية استمرار الاتصالات لعقد لقاءات بين المجالس الخليجية ومجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، بحيث يشارك في اللقاءات أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الدول الأعضاء والأمناء العامين، على أن تقوم الدولة التي تتولى رئاسة الاجتماع الدوري بالتنسيق لعقد هذه اللقاءات وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة لضمان استمرارية الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي وتكليف مجلس دولة الرئاسة بالتنسيق لعقد اجتماع مع مجالس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي عن طريق الاتصال المرئي أو على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة الرئاسة مجلس النواب بمملكة البحرين، لعقد الاجتماع الثالث للجنة المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي أما فيما يتعلق بالمواضيع الخليجية المشتركة فقد تم اختيار موضوع التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمقدم من مجلس الأمة بدولة الكويت ليكون الموضوع الخليجي المشترك.

وفي الختام رفع المشاركون برقية تهنئة الى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بمناسبة العيد الوطني الخمسين المجيد متمنين لجلالته وللسلطنة دوام التقدم والازدهار في مسيرة العمل والتنمية في مختلف مجالات الحياة.