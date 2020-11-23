رئيس مجلس الدولة يستقبل وفدا من كلية الدفاع الوطني

في المحليات 23 نوفمبر,2020 نسخة للطباعة

استقبل معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي ـ رئيس مجلس الدولة أمس منتسبي دورة الدفاع الوطني الثامنة، وذلك في قاعة الاستقبال الكبرى بمبنى المجلس.

ورحب معاليه في مستهل اللقاء بالوفد، منوهًا بجهود قوات السلطان المسلحة وما تقوم به من دور عظيم دفاعًا عن الخليج 365 وحماية لمكتسباته، مشيراً في هذا الصدد للخطاب السامي بمناسبة العيد الوطني الخمسين المجيد، والذي أعرب فيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه -عن تقديره للجهود التي تقوم بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الحفاظ على سيادة الخليج 365 وسلامة أراضيه والذود عن ترابه الطاهر، في كلِّ شبر منه.

وأبرز معاليه الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به كلية الدفاع الوطني في تأهيل وصقل مهارات الكفاءات الوطنية، وتعزيز قدراتها النوعية تجسيدًا للاهتمام السامي بتنمية وتطوير الموارد البشرية الوطنية في مختلف القطاعات بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة في جميع المجالات.

من جانبه أوضح اللواء الركن سالم بن مسلم بن علي قطن ـ آمر كلية الدفاع الوطني أن الزيارة تأتي بهدف الوقوف على الأدوار التشريعية والرقابية لمجلس الدولة، إلى جانب التعرف على طبيعة عمل المجلس وما يتضمنه مبناه من مرافق وتجهيزات تساعده على القيام بدوره في العمل الوطني والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية.

وأعرب اللواء الركن آمر كلية الدفاع عن امتنان الكلية للدعم المتواصل الذي يقدمه المجلس للكلية، مشيرا في هذا الصدد إلى ركن مكتبة الكلية الذي يحمل اسم المجلس ويحوي العديد من المجلدات والوثائق والتقارير الخاصة بالمجلس.

حضر المقابلة المكرم السيد نوح بن محمد البوسعيدي، والمكرم الدكتور راشد بن سالم البادي، والمكرم يعقوب بن يوسف الكمشكي.

وقدم سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة محاضرة تعريفية عن مجلس الدولة، دوره ومهامه، أستهلها سعادته باستعراض لمراحل تطور المسيرة الشورية في السلطنة والتي بدأت بإنشاء مجلس الزراعة والأسماك في نهاية العقد الأول من سبعينات القرن المنصرم، وأعقب ذلك إنشاء المجلس الاستشاري للدولة، ثم مجلس الشورى، وصولا إلى إنشاء مجلس عمان بمجلسيه الدولة والشورى.

وتناول سعادة الأمين العام المواد التي تضمنت أحكاما خاصة بمجلس الدولة من النظام الأساسي للدولة، والتي تحدد عدد أعضائه، وآلية تعيينهم، والفئات التي يتم اختيار الأعضاء من بينها، وشروط العضوية، وعدم جواز الجمع بينها وبين عضوية مجلس الشورى والوظيفة العامة إلى جانب المواد التي حددت صلاحياته التشريعية والرقابية.

كما تطرق سعادة أمين عام مجلس الدولة خلال المحاضرة إلى نشاطات المجلس وإنجازاته خلال الفترات السابقة من عمر المجلس والموضوعات التي درسها من مشروعات للقوانين ودراسات، بالإضافة إلى تقديم تعريف بالهيكل التنظيمي للمجلس وأجهزته الرئيسية.

وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة في المجلس تعرفوا خلالها على مرافقه وتجهيزاته المختلفة.