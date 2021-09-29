تفعيل «إقامة مستثمر».. تسليم أول 22 بطاقة واستقبال الطلبات 3 أكتوبر

كتب ـ عبدالله الشريقي:

بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس تفعيل برنامج «إقامة مستثمر» الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة، ويبدأ استقبال الطلبات من 3 أكتوبر القادم عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونيًّا. وشهد احتفال تفعيل البرنامج تسليم بطاقة «إقامة مستثمر» لأول 22 مستثمرًا من مختلف الجنسيات.

ويهدف البرنامج إلى جلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي وإيجاد فرص العمل لرفد الاقتصاد الوطني وتتواءم مع ممكنات ومرتكزات وأهداف رؤية عمان 2040 وتسهم في توطين الصناعات ونقل التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي وفق خطة مدروسة تعزز بيئة الاستثمار وتراعي الجوانب الأمنية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية، ووضع مؤشرات مناسبة لتقييم وقياس عدد شركات الاستثمار الأجنبي الجديدة، وحجم الاستثمار الأجنبي وفرص التوظيف الجديدة للعمانيين في إطار هذا البرنامج لتقييم فاعليته بشكل دوري وقياس الأثر المالي والاقتصادي وتطويره بما يتناسب مع كل مرحلة.

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