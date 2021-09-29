بحث سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين السلطنة ودول مجلس التعاون

تم الاطلاع على الأدوار والمهام الوطنية لمركز الأمن البحري ..

مسقط – العمانية: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه صباح أمس معالي الفريق الركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

رحب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بمعالي الضيف والوفد المرافق له، وتم خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون، وتبادل الأحاديث حول الموضوعات ذات الاهتمام. حضر المقابلة الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة. كما استقبل الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة معالي الفريق الركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً. ولدى وصول الضيف مقر رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بمعسكر المرتفعة أدت ثلة من حرس الشرف التحية العسكرية لمعاليه. وقد رحب الفريق الركن بحري رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف الزائر، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس في المجالات العسكرية، وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة العميد الركن عبدالعزيز بن عبدالله المنذري مساعد رئيس الأركان للعمليات والتخطيط. و قام صباح أمس معالي الضيف والوفد المرافق له بزيارة إلى مركز الأمن البحري بمعسكر المرتفعة يرافقه الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة ، وكان في استقباله لدى وصوله مقر مركز الأمن البحري اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية، والعميد الركن بحري محمد بن حمود الزدجالي رئيس مركز الأمن البحري. واطلع معالي الفريق الركن قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الزيارة على مرافق مركز الأمن البحري وما زُوِّد به من أجهزة وتقنيات حديثة تتناسب والواجبات التي يضطلع بها المركز، كما استمع معالي الضيف إلى إيجاز عن الأدوار والمهام التي يقوم المركز بإدارتها ضمن واجباته الوطنية، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعمليات البحث والإنقاذ والمعنية بجهود المحافظة على سلامة البيئة البحرية.