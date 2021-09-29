ذي يزن آل سعيد يستقبل السفير المغربي

مسقط – العمانية:

استقبل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب بمكتبه أمس بديوان عام الوزارة سعادة طارق الحسيسن سفير المملكة المغربية المعتمد لدى السلطنة.

جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين السلطنة والمملكة المغربية وتبادل وجهات النظر وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون القائمة بينهما في المجالات الثقافية والرياضيّة والشبابية.

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