لقاء تنسيقي بين المندوبين الدائمين لدول التعاون لدى اليونسكو

عقد أصحاب السعادة السفراء المندوبين الدائمين بدول مجلس التعاون الخليجي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مؤخرًا لقاء تنسيقيا بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بدعوة من سعادة الدكتور حمد بن سيف الهمامي المندوب الدائم للسلطنة لدى منظمة اليونسكو. يأتي هذا اللقاء في إطار الترحيب بوصول سعادة السفير سالم خالد عبدالله القاسمي بعد تعيينه مندوبًا دائمًا لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليونسكو. جرى خلال اللقاء بحث آليات تعزيز أواصر التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون، ومناقشة آخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بمختلف برامج وأنشطة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال الفترة القادمة. حضر اللقاء عدد من نواب المندوبين الدائمين.

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