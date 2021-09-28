السلطنة تشارك فـي الاجتماع الـ16 لشؤون الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون

مسقط ـ العمانية: شاركت السلطنة ممثلة في وزارة العمل بأعمال الاجتماع السادس عشر للجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون أمس عبر الاتصال المرئي.

تم خلال الاجتماع مناقشة استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية (2021 – 2025)، والعمل على تطوير أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، إضافة إلى تعزيز مساواة مواطني دول المجلس في العمل بالقطاع الحكومي.

مثّل الوزارة في الاجتماع محمد بن مبارك الكلباني مدير عام مساعد بالمديرية العامة للتطوير وضمان الجودة للأداء الفردي والمؤسسي، وناصر بن سالم الحضرمي مدير دائرة التعاون الدولي.

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