رئيس هيئة الأركان البحرية بجمهورية الهند يزور سفينة «شباب عمان الثانية»

مسقط ـ العمانية: زار صباح أمس الفريق أول بحري كارامبير سينج رئيس هيئة الأركان البحرية بجمهورية الهند والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا سفينة البحرية السلطانية العمانية (شباب عُمان الثانية) بهدف التعرف على أدوارها الوطنية وما تزخر به من إنجازات بحرية، والمشاركات المجتمعية التي تقوم بها، والاطلاع على تاريخ عُمان البحري العريق.

وكان في استقبال رئيس هيئة الأركان البحرية بجمهورية الهند على متن السفينة اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية، والتقى خلال الزيارة بقائد وطاقم السفينة (شباب عُمان الثانية)، واستمع إلى إيجاز عن مهامها وواجباتها الوطنية التي تضطلع بها ورحلاتها الدولية، كما تجول في أقسام ومرافق السفينة.

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