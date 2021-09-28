مسقط ـ العمانية: عقد معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع معالي مولود تشاووش أوغلو وزیر خارجية جمهورية تركيا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تم خلال الاجتماع تأكيد الجانبين على تنسيق جهودهما في متابعة تطور التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، منها ما يتصل بتحديات المناخ وجهود التعافي من جائحة كورونا والأجندة الأممية الخاصة بالتنمية المستدامة.

حضر الاجتماع سعادة الدكتور قاسم بن محمد الصالحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية تركيا.

كانت هذه تفاصيل خبر السلطنة وتركيا تبحثان سبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.