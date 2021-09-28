قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي يصل السلطنة

مسقط ـ العمانية: وصل إلى البلاد ظهر أمس معالي الفريق الركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له في زيارة رسمية للسلطنة تستغرق عدة أيام. وكان في استقباله لدى وصوله قاعدة السيب الجوية الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة.

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