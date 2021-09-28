بحث أوجه التعاون المالي والاقتصادي بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية

مسقط ـ العمانية: التقى سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية سعادة آن موريس نائبة مساعد وزير الخزانة الأميركي للشؤون العالمية، وذلك في مبنى وزارة الخارجية.

تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تطوير التعاون في المجالات المالية والاقتصادية.

حضر اللقاء سعادة السفير الشيخ حميد بن علي المعني، رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية، وسعادة السفيرة ليزلي إم.سو سفيرة الولايات المتحدة الأميركية المعتمدة لدى السلطنة وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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