السلطنة تشارك فـي الاجتماع الـ15 لرؤساء مجالس الشورى بدول مجلس التعاون

شاركت السلطنة ممثلة بمجلس الشورى في أعمال الاجتماع الـ15 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد صباح أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية وبحضور معالي الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون بدول الخليج العربية.

مثل المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى كما ضم وفد السلطنة المشارك كلا من سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وسعادة سلطان بن حميد الحوسني، ممثلي المجلس في لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية.

وناقش أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تم اعتمادها خلال الاجتماع، ومن أهمها موضوع التعاون وتعزيز العلاقات مع عدد من البرلمانات والاتحادات البرلمانية الدولية، حيث أكد الاجتماع على استمرار التعاون مع برلمانات دول أميركا اللاتينية من خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، إضافة إلى الإطلاع على مجموعة من المواضيع الخليجية المشتركة.

كما اطلع الاجتماع أيضا على توصيات لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية في اجتماعها الرابع عشر والذي عقد منتصف الشهر الجاري، والاتفاق على اختيار ثلاثة مواضيع مختلفة من المقترحات المقدمة من المجالس التشريعية الخليجية، وهي موضوع مقترح “السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمواجهة تداعيات التغير المناخي”، ومقترح “السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال الأمن السيبراني“، والمقترح المقدم من السلطنة عبر مجلس الشورى حول “دور المجالس التشريعية الخليجية في تبني سياسات مشتركة تدعم التوجه نحول التعليم التقني والمهني في دول مجلس التعاون ليواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة”.