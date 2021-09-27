توقيع اتفاقية تطوير وتعزيز البرنامج الوطني المتكامل للرصد والرقابة البيئية

مسقط – العمانية:

وقعت هيئة البيئة أمس اتفاقية مع شركة الشرق الأوسط للأجهزة العلمية حول مشروع تطوير وتعزيز البرنامج الوطني المتكامل للرصد والرقابة البيئية لشبكة محطات رصد جودة الهواء المحيط في السلطنة ضمن المشاريع الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025)، التي تمثل الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عُمان 2040.

ويهدف البرنامج إلى حماية البيئة وصحة الإنسان دعمًا لأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مركز السلطنة في المؤشرات والبيانات البيئية الدولية ضمن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 ومؤشر الأداء البيئي وتقارير التنافسية الاقتصادية العالمية، ودعم الأولويات الأخرى في رؤية عُمان 2040 كأولوية الصحة، وتنمية المحافظات، والبحث العلمي والابتكار

وفي ذات الإطار قامت هيئة البيئة بالتعاون مع القطاع الخاص بإنشاء وتطوير وتعزيز شبكات أخرى لمحطات رصد جودة الهواء المحيط في محافظات السلطنة المختلفة، والتي تُسهم في قياس نسب الغازات ومن ضمنها تراكيز الدقائق العالقة وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون والأوزون والأمونيا حسب لائحة جودة الهواء المحيط رقم (41/2017). ويجري العمل حاليًا على تنفيذ خطط توسعة نطاق هذه الشبكات لتشمل رصد جودة الهواء ومياه البحر في مواقع مختلفة، وقد قامت الهيئة بإلزام عدد من المصانع والمشاريع القائمة في السلطنة بإنشاء محطات رصد جودة الهواء في مناطق معينة لقياس مدى تأثير انبعاثات هذه المصانع على المناطق المحيطة، وتقوم الهيئة بمراجعة البيانات التي يتم رصدها ومعالجتها بأخذ عدد من الإجراءات .

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