مليونان و896 ألفا و271 شخصا إجمالي المطعمين .. والإقبال يتواصل على مراكز التحصين

لاوفيات بفيروس كورونا وتسجيل 34 إصابة جديدة وتعافـي 390 حالة

مسقط – العمانية:

أعلنت وزارة الصحة أنها لم تُسجل حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما سجلت 34 إصابة جديدة وتعافي 390 حالة لترتفع نسبة التعافي إلى 8ر97 بالمائة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 6 فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 43 منها 22 حالة في العناية المركزة.

وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 303673 حالة والمتعافين 296917 والوفيات 4095 بنسبة 3ر1 بالمائة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2661.

فيما بلغ إجمالي المُطعّمين باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في السلطنة منذ بداية الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد19 وحتى يوم أمس الأول بجرعة واحدة على الأقل مليونين و896 ألفًا و271 شخصًا بنسبة بلغت 82 بالمائة من إجمالي المُستهدفين.

ووصل إجمالي المُطعّمين بجرعتين مليونين و50 ألفًا و716 شخصًا بنسبة بلغت 58 بالمائة وقد بلغ إجمالي الجُرعات المُعطاة 4 ملايين و946 ألفًا و987 جرعة.

وتواصل وزارة الصحة حملة التطعيم الموسعة للفئات المُستهدفة باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في جميع محافظات السلطنة وشهدت مراكز التحصين اليوم إقبالًا واسعًا منذ الصباح الباكر من المُستهدفين بالحملة، الأمر الذي يؤكد الوعي المجتمعي الكبير حول أهمية التحصين ضد كوفيد ١٩.