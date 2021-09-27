السلطنة والهند تبحثان تعزيز التعاون العسكري وتوقعان مذكرة تفاهم فـي الأمن البحري

مسقط ـ العمانية:

استقبل معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الأمين العام بوزارة الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس الفريق أول بحري كارامبير سينج رئيس هيئة الأركان البحرية بجمهورية الهند والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًّا. وقد تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، واستعراض عدد من وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العُمانية، وسعادة سفير جمهورية الهند المعتمد لدى السلطنة، وملحق الدفاع بسفارة جمهورية الهند بمسقط، والوفد المرافق للضيف.

واستقبل الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس الفريق أول بحري كارامبير سينج رئيس هيئة الأركان البحرية بجمهورية الهند والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًّا. وقد رحب الفريق الركن بحري رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف الهندي، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية ومناقشة تعزيز مجالات التعاون العسكري القائم بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين واستعراض عددٍ من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العُمانية، والعميد الركن طيار ناصر بن سعيد السعدي مساعد رئيس الأركان للتدريب والتمارين المشتركة، وملحق الدفاع بسفارة جمهورية الهند بمسقط. واستقبل اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العُمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة أمس الفريق أول بحري كارامبير سينج رئيس هيئة الأركان البحرية بجمهورية الهند والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًّا.تم خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون البحري القائم بين البحرية السلطانية العُمانية والبحرية الهندية وتبادل وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. من جانب آخر وقّع مركز الأمن البحري بمقره بمعسكر المرتفعة أمس مذكرة تفاهم مع القوات البحرية بجمهورية الهند الصديقة.

وقد وقّع المذكرة من الجانب العُماني اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العُمانية، رئيس لجنة الأمن البحري، ومن الجانب الهندي الفريق أول بحري كارامبير سينج رئيس هيئة الأركان البحرية. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المُشترك القائم بين مركز الأمن البحري بالسلطنة ومركز تحليل المعلومات بالبحرية الهندية في مجالات الأمن البحري وتبادل المعلومات بين البلدين الصديقين للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية ضد مختلف المخاطر. بعد ذلك اطّلع رئيس هيئة الأركان البحرية بجمهورية الهند على مرافق مركز الأمن البحري وما زُوِّد به من أجهزة وتقنيات حديثة، كما استمع إلى إيجاز عن الأدوار والمهمات التي يقوم المركز بإدارتها في إطار واجباته الوطنية، وجهوده في المحافظة على سلامة البيئة البحرية وآليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعمليات البحث والإنقاذ. حضر المقابلة عدد من كبار ضباط البحرية السلطانية العُمانية، وملحق الدفاع بسفارة جمهورية الهند بمسقط.

كما قام صباح أمس رئيس هيئة الأركان البحرية بجمهورية الهند والوفد المرافق بزيارة إلى كلية الدفاع الوطني وكان في استقبالهم لدى وصولهم مقر الكلية بمعسكر بيت الفلج اللواء الركن جوي (مهندس) صالح بن يحيى المسكري آمر كلية الدفاع الوطني. وقد اطلع الضيف على أقسام ومرافق الكلية المختلفة وما تحويه من قاعات متنوعة، وما زودت به من النظم التعليمية والمساعدات التدريبية الحديثة، وأنظمة الشبكات الإلكترونية المتعددة الأغراض، كما استمع إلى إيجاز عن كلية الدفاع الوطني وما تحتويه من مرافق وتجهيزات أكاديمية وفق أحدث المواصفات.