وزيرة التربية والتعليم تلتقي بخريجات برنامج البعثات الخارجية

التقت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم مساء أمس، بعدد من المعلمات المستجدات خريجات برنامج البعثات الخارجية في التخصصات التربوية العلمية.

هدف اللقاء إلى التعرف على تجارب المعلمات المستجدات أثناء دراستهن في الجامعات المبتعثات إليها، ومدى استفادتهن من الابتعاث في عملهن، والتحديات التي واجهتهن وكيفية التغلب عليها. كما تم التعرف على استراتيجيات التدريس وطرائقها وأهمية نقلها إلى المدارس العمانية.

الجدير بالذكر أن ابتعاث الدارسين للتخصصات التربوية يهدف إلى مد الميدان التربوي بالمخرجات القادمة من الجامعات المرموقة التي لغتها الأم اللغة الإنجليزية؛ لتكون عونًا للمخرجات الوطنية العمانية ومخرجات الدول العربية الشقيقة في امتزاج يجمع بين مختلف طرق التدريس والتأهيل التربوي، وإثراءً للحقل التربوي بثقافات علمية جديدة تأمل الوزارة أن تفيد الميدان التربوي.

وتؤكد الوزارة على استمراريتها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على ابتعاث الدارسين إلى مثل هذه الجامعات؛ لما له من أهمية كبرى في الاطلاع على تجارب وخبرات جديدة تعود بالفائدة على الميدان التربوي، الأمر الذي يسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 في الجانب التربوي.

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