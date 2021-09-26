اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء وأعضاء مكتب مجلس الدولة

■ التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود الرامية إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن

مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السمو والمعالي أعضاء المجلس أمس المكرمين أعضاء مكتب مجلس الدولة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين كل من مجلس الوزراء ومجلس عُمان.

حيث تم الترحيب بالمكرمين، وعقب ذلك عقد الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الدولة في القاعة المخصصة بمبنى المجلس، بحضور أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء والمكرمين أعضاء المكتب.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار ما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان دعمًا للتنسيق المستمر بين كافة مؤسسات الدولة، وإيمانًا بأهمية التشاور البناء وصولًا إلى رؤى مشتركة حول الأمور التي تُسهم في الارتقاء بمسارات التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة في مسيرتها الخيرة وصولًا إلى المزيد من النماء للوطن

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وفي مستهل الاجتماع أشاد صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بالدور الذي يضطلع به مكتب المجلس وأعضاؤه في العديد من مجالات التعاون الهادف، وقد تم خلال الاجتماع تأكيد الحكومة على أهمية تضافر كافة الجهود الرامية إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن، حفاظًا على ما تحقق من منجزات وتعزيزًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تعم كافة أرجاء البلاد، ونظرًا لما يزخر به مجلس الدولة من خبرات فإن الحكومة لتأمل في أن يعزز المجلس من دراساته الهادفة للارتقاء بالبرامج خدمة للصالح العام، والحرص على التعاون مع مجلس الوزراء لدعم الخطط الهادفة لاطراد التقدم والخير.

من جانبهم، أعرب معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وأعضاء المكتب عن سعادتهم بهذا اللقاء بين الحكومة والمجلس، مؤكدين أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التنسيق المشترك مع مجلس الوزراء.

واستعرض الاجتماع المشترك جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الموضوعات ومن بينها سبل تعزيز الشراكة بين الحكومة ومجلس الدولة، ومواصلة التعاون الفاعل والتنسيق بين مؤسسات الدولة، دعمًا لمسيرة العمل الوطني..

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على مواصلة مجلس الدولة القيام بالتوعية المجتمعية الهادفة، من أجل خدمة هذا الخليج 365 العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ أبقاه الله.