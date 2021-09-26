بحث أوجه التعاون بين السلطنة وبلجيكا

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية، معالي تيني فان دير سترايتن وزيرة الطاقة بممكلة بلجيكا أمس بديوان عام وزارة الخارجية.

تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وبحث المزيد من مجالات التعاون وخاصة المتعلقة بالطاقة الخضراء، فضلًا عن استكمال الاتفاقيات الداعمة لعلاقات الصداقة والشراكة.

وأكد الجانبان حرصمها المشترك على الدفع بعجلة التعاون الثنائي بما يُسهم في نمو المنافع المتبادلة وتعزيز المصالح بين البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء من الجانب العُماني سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة الطاقة والمعادن وسعادة السفير خالد بن هاشل المصلحي رئيس دائرة مكتب الوزير، ومن الجانب البلجيكي سعادة ريجي فيرمولين القنصل الفخري لبلجيكا لدى السلطنة وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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