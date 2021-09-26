مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بالمبعوث الأميركي الخاص لليمن

نيويورك ـ العمانية: التقى سعادة الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك سعادة تيموثي لندركنج المبعوث الأميركي الخاص لليمن وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأكد المبعوث الأميركي الخاص لليمن خلال اللقاء على موقف الإدارة الأميركية الداعم لإنهاء الأزمة في اليمن.

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