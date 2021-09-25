السلطنة تستضيف «كونجرس» الاتحاد الدولي للصحفيين

مسقط ـ العمانية: تستضيف السلطنة ممثلة في جمعية الصحفيين العُمانية اجتماعات الجمعية العمومية “الكونجرس” الحادي والثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين في شهر مايو 2022م. وقدم فريق من الجمعية برئاسة الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس الإدارة ملف الاستضافة في اجتماعات المكتب التنفيذي الذي ختم أعماله عبر الاتصال المرئي. كما قدمت الهيئة الإدارية ممثلة في الرئيس والأمين العام وأمين المال في الاتحاد الدولي ملف السلطنة للتصويت عليه، سانده تأييد عدد من الدول الشقيقة والصديقة. وحصل ملف السلطنة على 18 صوتًا من أصل 21 صوتًا وغياب 3 أصوات لتكون السلطنة الدولة العربية الثانية بعد تونس تنظم هذا الاجتماع العالمي والأول في دول غرب القارة الآسيوية. ويعقد الاجتماع القادم في مايو 2022 لمدة 5 أيام وبحضور ما يقارب 300 مشارك من 178 ممثلا من ممثلي الاتحادات والجمعيات والنقابات والهيئات الصحفية من 148 دولة حول العالم ينتمي إليها 600 ألف صحفي. يذكر أن الاتحاد الدولي أسند للجمعية تنظيم اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بين 13 و17 مارس 2020 إلا أن جائحة كورونا أجّلت تنظيمه في السلطنة وتم ترحيله 4 مرات إلى مواعيد لاحقة، حتى تم اسناد اجتماعات الكونجرس الذي يمثل الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للسلطنة. وتشهد الاجتماعات المقبلة انتخاب مكتب تنفيذي جديد لثلاث سنوات مقبلة أخرى من 2022 الى 2025 م، واختيار أعضاء المكتب التنفيذي من 21 عضوا إلى جانب اختيار نواب للرئيس والأمين العام وأمين المال، كما أنه يعد دعما للمرشحين العرب بالإضافة إلى الاجتماع التأسيسي للاتحاد الأسيوي للصحافة.