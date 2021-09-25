تغطية 88 بالمائة من المواطنين بالجرعة الأولى و72 بالمائة بالجرعة الثانية فـي محافظة الظاهرة

عبري ـ من صلاح العبري والعمانية:

بلغت نسبة المُطعّمين من المواطنين باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في محافظة الظاهرة 88 بالمائة للجرعة الأولى و72 بالمائة للجرعة الثانية.

وأشار الدكتور محمود بن حميد السكيتي مدير دائرة مراقبة ومكافحة الأمراض بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة إلى أنّ نسبة المُطعّمين من المقيمين بالمحافظة في ولايات عبري وينقل وضنك للجرعة الأولى بلغت 63 بالمائة، فيما بلغت نسبة المُطعمين بالجرعة الثانية 23 بالمائة.

وقال إنّ نسبة الطلبة المُطعمين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بمدارس ولايات محافظة الظاهرة بلغت ما يُقارب 90 بالمائة للفئة المستهدفة ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، فيما بلغ عدد الطلبة الذين تلقوا الجرعة الثانية حوالي 5 بالمائة.

وأضاف أنّه خُصص فريق يضمُّ ممرضي الصحة المدرسية ومدخلي البيانات موزعين على 69 موقعًا تشمل المدارس الحكومية والخاصة أهمها معهد العلوم الإسلامية بمحافظة الظاهرة لافتًا إلى أنّ الحملة ستستمر حتى 12 من شهر أكتوبر القادم.

وحول تحصين المُقيمين بالمحافظة وضح الدكتور محمود بن حميد السكيتي مدير دائرة مراقبة ومكافحة الأمراض بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة أنّ المؤسسات الصحية الخاصة بالمحافظة والمُرخصة لتقديم خدمة التحصين ضد كوفيد19 بالمحافظة تواصل استقبال المقيمين لتلقي الجرعة الأولى والجرعة الثانية، مُضيفًا أنّ هذه المؤسسات تُنظم حملات ميدانية بعدد من القرى في المجالس العامة بولايات المحافظة مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

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