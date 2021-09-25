سفير مملكة البحرين لدى السلطنة: اجتماع اللجنة العمانية ـ البحرينية يفتح آفاقا أوسع للتعاون المشترك بين البلدين

أشاد سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى السلطنة بالنتائج التي حققها اجتماع الدورة السابعة للجنة العمانية ـ البحرينية المشتركة برئاسة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ـ وزير الخارجية بمملكة البحرين ومعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ـ وزير الخارجية، والتي عقدت بالمنامة يوم الاحد الموافق 29 أغسطس الماضي.

وأكد سعادة السفير البحريني لدى السلطنة أن هذا الاجتماع يجسد عمق العلاقات الأخوية التاريخية القائمة بين مملكة البحرين والسلطنة في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ـ ملك مملكة البحرين وحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهما الله ورعاهما ـ وما توليه قيادة البلدين من حرص كبير على تطوير وتنمية العلاقات في كافة المجالات للوصول بها إلى أعلى درجات التنسيق والتعاون والشراكة لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما يعكس الإرادة السياسية المشتركة للبلدين لمواصلة تطوير العلاقات المتميزة بينهما، والرغبة الصادقة في تنميتها في مختلف المجالات، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك، ويترجم ما يربط الشعبين الشقيقين من روابط متينة وراسخة ممتدة عبر التاريخ.

وشدد سعادته أن مملكة البحرين تعتز بما يجمعها من علاقات أخوية وثيقة مع السلطنة، وما يربط بين شعبيهما الشقيقين من روابط متينة وراسخة، وان العلاقات بين البلدين الشقيقين ستظل نموذجًا للتعاون المشترك بين الأشقاء، فهي تستند على دعائم صلبة ومتينة يعززها التعاون البناء في المجالات المختلفة والتطلع الى آفاق مستقبلية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي.

وثمَّن سعادته ما تحقق من نتائج ملموسة والتي ترجمت من خلال توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين البلدين، كما أعرب عن أمله ان تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي المشترك إلى مستويات أشمل وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. وتطلع السفير البحريني على أهمية استمرار تعزيز التعاون والتشاور بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والدفع بعملهما السياسي إلى آفاق أوسع، وبما يعود على البلدين وشعبيهما وشعوب المنطقة بالأمن والاستقرار والازدهار.