السلطنة تشارك فـي قمة النظم الغذائية لعام 2021

بناء على التكليف السامي

مسقط ـ العمانية: بناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ شارك معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلًا للسلطنة في قمة النظم الغذائية لعام 2021م على هامش فعاليات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقد ألقى معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كلمة أشار فيها إلى تأثير النظم الغذائية الفاعل والمباشر على سلامة وجودة الحياة لدى البشر ما ينعكس على سلوكهم وممارساتهم اقتصاديًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا وما بينته جائحة كوفيد-19 هشاشة في نظم الإنتاج العالمية وما يترتب على الدول من ضرورة الشروع في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين نظمها الغذائية وتعزيز أمنها الغذائي والمائي تفاديًا للصدمات الناتجة عن وقف سلاسل الإمداد.

كما أشار معاليه إلى النهج الذي تبعته السلطنة في تطوير النظم الزراعية والغذائية وتحسين أساليب الإنتاج وسلاسله وتطويرها ما كان له الأثر الكبير في تحسين المستوى المعيشي للمجتمع العماني.

وأكد معاليه في ختام كلمته على مواصلة السلطنة التزامها نحو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ولن تألو جهدًا في دعم الأهداف المرجوة واتخاذ الإجراءات الرامية لدعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإذكاء الوعي ورفع مستوى النقاش العام بشأن إصلاح النظم الغذائية.

ويهدف المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات مهمة وإحراز تقدم يمكن قياسه نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإذكاء الوعي ورفع مستوى النقاش العام بشأن إصلاح الأنظمة الغذائية، كذلك إلى وضع مبادئ لتوجيه الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين الذين يسعون إلى الاستفادة من أنظمتهم الغذائية لدعم أهداف التنمية المستدامة، وستحدد هذه المبادئ رؤية متفائلة ومشجعة تؤدي فيها النظم الغذائية دورًا مركزيًّا في بناء عالم أكثر عدلًا واستدامة.

كما يهدف إلى إنشاء نظام للمتابعة والاستعراض لضمان استمرار النتائج التي يتمخض عنها مؤتمر القمة في دفع الإجراءات الجديدة والتقدم المحرز، وسيتيح هذا النظام تبادل الخبرات والدروس والمعارف، وسيقوم أيضًا بقياس وتحليل أثر مؤتمر القمة.