السلطنة توقع مذكرة تفاهم للاعتراف المُتبادل بشهادات الكفاءة والأهلية للبحارة مع مملكة نيذرلاندز

مسقط ـ العمانية: وقعت السلطنة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم مع وزارة البنية التحتية وإدارة المياه بمملكة نيذرلاندز بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة والأهلية للبحارة. وقع المذكرة من جانب السلطنة طاهر بن محمد البوسعيدي مدير عام الشؤون البحرية بالانتداب، فيما وقعتها من جانب نيذلاندز ب.س.م. جيجسبيرز مديرة الشؤون البحرية.

ويأتي التوقيع على هذه المذكرة تنفيذا لأحكام اللائحة (1/‏10) من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين بصيغتها المعدل التي انضمت إليها السلطنة وفق المرسوم السلطاني رقم (65/‏90) في سنة 1990م. وتهدف المذكرة إلى الاعتراف المتبادل بنظام التعليم والتدريب البحري بين الجانبين، والاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة الصادرة للربابنة والضباط ومشغلي النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر والشهادات الأهلية مما سيتيح الفرصة للبحارة الحاصلين على شهادة الكفاءة العمانية من العمل على متن السفن التي ترفع العلم النيذرلاندي، كما ستتيح للبحارة الحاصلين على شهادة الكفاءة النيذرلاندية من العمل على متن السفن التي ترفع العلم العُماني. تتضمن بنود المذكرة العديد من المواد المتعلقة بمتطلبات إصدار شهادات الكفاءة والأهلية، ومتطلبات إصدار شهادات الاعتراف، وإجراءات الزيارة بين الجانبين، وآلية التحقق من صلاحية شهادات الكفاءة ونماذج الشهادات المعتمدة من كلا الطرفين.

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