وزير الخارجية يتسلم نسختين من أوراق اعتماد سفيري المملكة المتحدة ومصر

مسقط ـ العمانية: تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة بيل موري سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية المعين لدى السلطنة. وقد رحب معالي السيد الوزير بسعادة السفير، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والنماء. كما تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة خالد محمد عبدالحليم راضي سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى السلطنة. وقد رحب معالي السيد الوزير بسعادة السفير، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والنماء.

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