دورة الضباط المرشحين بالجيش السلطاني العماني تنفذ التمرين التعبوي النهائي

مسقط ـ العمانية: نفذت دورة الضباط المرشحين بكلية السلطان قابوس العسكرية بالجيش السلطاني العُماني امس البيان العملي للتمرين التعبوي النهائي (درع 26) على ميادين التدريب بالجيش السلطاني العُماني. وقد نُفذت فعاليات البيان العملي بالذخيرة الحية وفق خطة التمرين الموضوعة، وبمشاركة أسلحة الإسناد المختلفة بالجيش السُّلطاني العُماني، ودعم هندسي من الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع. رعى البيان العملي اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العُماني، وفي منطقة التمرين رحب آمر كلية السلطان قابوس العسكرية براعي المناسبة والحضور، ثم قدم أحد الضباط المرشحين إيجازا استعرض خلاله مراحل التمرين المختلفة والبيان العملي والأهداف التدريبية المتوخاة من تنفيذه. وأشاد اللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني راعي المناسبة بالمستوى المشرف الذي ظهر به الضباط المرشحون والروح المعنوية العالية التي انعكست إيجابا على سير مجريات وأحداث التمرين، حضر البيان العملي عدد من كبار الضباط والضباط وضباط الصف، وجمع من منتسبي الجيش السلطاني العُماني. وقال العقيد الركن محمد بن أحمد المشيخي آمر كلية السلطان قابوس العسكرية: ”يشكل هذا التمرين ركيزة أساسية في مسيرة تدريب وتأهيل الضباط المرشحين، وتطبيقا عمليا لجميع المراحل النظرية والتطبيقية التي خاضها المرشح في كلية السلطان قابوس العسكرية، وقد تم تنفيذ هذا التمرين بمشاركة أسلحة الإسناد بالجيش السلطاني العماني والخدمات الهندسية بوزارة الدفاع في إطار الخطط والسياسات التي ينتهجها الجيش السلطاني العماني في تأهيل وإعداد الضباط المرشحين لتولي مهام الشرف والواجب خدمة لهذا الخليج 365 العزيز”.

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