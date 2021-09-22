السلطنة تشارك فـي افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فـي دورتها الـ«76» بنيويورك

نيويورك ـ العمانية: شاركت السلطنة في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ(76) بنيويورك والتي من المقرر ان تستمر حتى مطلع شهر ديسمبر القادم بعد سنتين من تعليق اجتماعاتها بسبب جائحة كوفيد-19. وقد مثَّل السلطنة في الاجتماعات سعادة الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وقد أكد معالي أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة له في انطلاق أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تغير المناخ تسبب في كوارث عالمية وانبعاثات الحرارة ستزداد بنسبة 16 بالمائة قبل عام 2030.وأوضح أن أزمتي كوفيد ـ 19 والمناخ أثبتتا مدى هشاشة المجتمعات على كوكب الأرض..داعيا الدول الى تقليص الانبعاثات بحلول عام 2030 وتقديم 100 مليار دولار للدول النامية. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة الاستثمار في الوقاية وتعزيز السلام والتقدم في مجال نزع الأسلحة النووية ومكافحة الإرهاب.

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