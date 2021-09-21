بحث استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول «التعاون»

شاركت السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية أمس عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماع السابع للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تترأسه المملكة العربية السعودية.

وترأس وفد السلطنة في الاجتماع معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية، وقد أقر المجتمعون عددا من الموضوعات المدرجة في الاجتماع كالموافقة على رؤية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في الشأن الاجتماعي لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا -كوفيد19- وتشكيل فريق عمل مختص في مجال إعداد الاستراتيجيات لتحديث استراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية لتواكب الاحتياجات المستقبلية لمواطني دول المجلس ومتوافقة مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وأيضا تشكيل فريق عمل مشترك من المعنيين في وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية لدراسة مقترح دولة الكويت في تشجيع الزواج فيمن يواجهون تحديات مجتمعية على مستوى دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تكليف الأمانة العامة بإعداد تصور لتحديد يوم للأسرة الخليجية.

كما أقر الاجتماع إقامة المهرجان المسرحي الخليجي السادس للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية وتكليف المكتب التنفيذي بالتنسيق والمتابعة لعقد المهرجان عام 2022م، وكذلك إقرار جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة للعام 2022م على مستوى الدول العربية.

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