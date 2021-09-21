دبي ـ العُمانية: شاركت السلطنة ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمس، في أعمال المنتدى العربي للمياه والذي يستمر حتى الـ23 من الشهر الجاري بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُنظّم كل 3 سنوات من خلال المجلس العربي للمياه بالتعاون مع جامعة الدول العربية. وشاركت السلطنة بوفد يترأسه سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل الوزارة لموارد المياه والدكتور عبدالعزيز بن علي المشيخي مدير عام إدارة المياه وسالم بن سيف الحوسني مدير دائرة التعاون الدولي بالوزارة. وسوف تُناقش خلال المنتدى التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال الموارد المائية وبحث الحلول لها، ومناقشة التحضير العربي للمياه للمشاركة في المنتدى العالمي التاسع للمياه في السنغال في مارس ٢٠٢٢م، وكذلك تبادل الخبرات والتقنيات من خلال المعارض المصاحبة للمنتدى.

كانت هذه تفاصيل خبر السلطنة تشارك فـي المنتدى العربي الخامس للمياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.