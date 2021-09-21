بمشاركة السلطنة.. بحث أوجه التعاون الأمني بين الدول العربية

شاركت السلطنة ممثلة بشرطة عمان السلطانية أمس في الاجتماع التنسيقي (السادس والثلاثين) لأجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب، والذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس عبر تقنية الاتصال المرئي ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

يتضمن الاجتماع مناقشة تفعيل إجراءات ملاحقة المطلوبين والعديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز أوجه التعاون في المجالات الأمنية بين الدول العربية.

ترأس الاجتماع من جانب شرطة عمان السلطانية المقدم سعيد بن سالم المعولي ـ مدير الأدلة الجنائية بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية.

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