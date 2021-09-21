اجتماع مجلس إدارة الشبكة العربية لضمان الجودة فـي التعليم العالي

شاركت السلطنة ممثلة بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماع مجلس إدارة الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي. حيث مثّل وفد السلطنة سعادة الدكتورة جوخة بنت عبد الله الشكيلية ـ الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك عبر الاتصال المرئي. ناقش الاجتماع جملة من المواضيع منها مؤتمر الشبكة العربية الخامس، وفعاليات الشبكة، بالإضافة الى التصديق على محضر الاجتماع السابق.

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