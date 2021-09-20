السلطنة تسجل صفر وفيات بكورونا و36 إصابة جديدة

مليونان و810 آلاف و262 شخصا إجمالي المطعمين

مسقط ـ العمانية:

أعلنت وزارة الصحة أنها لم تُسجل حالات وفاة بفيروس كورونا، فيما سجلت 36 إصابة وتعافي 113 لترتفع نسبة التعافي إلى 9ر96 بالمئة.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3 حالات، فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 51 حالة، ووصل العدد في العناية المركزة إلى 19 حالة. وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 303459 حالة والمتعافين 293957 والوفيات 4093 بنسبة 3ر1 بالمئة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 5409 حالة.

وبلغ إجمالي المُطعَّمين باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في السلطنة منذ بداية الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد19) وحتى يوم أمس الأول بجرعة واحدة على الأقل مليونين و810 آلاف و262 شخصًا بنسبة بلغت 80 بالمئة من إجمالي المُستهدفين.

وبلغ إجمالي المُطعَّمين بجرعتين مليونًا و826 ألفًا و224 شخصًا بنسبة بلغت 52 بالمئة وقد بلغ إجمالي الجُرعات المُعطاة 4 ملايين و636 ألفًا و486 جرعة.

وتواصل وزارة الصحة حملة التطعيم الموسعة للفئات المُستهدفة باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في جميع محافظات السلطنة وشهدت مراكز التحصين أمس إقبالًا واسعًا منذ الصباح الباكر من المُستهدفين بالحملة، الأمر الذي يؤكد الوعي المجتمعي الكبير حول أهمية التحصين ضد (كوفيد ١٩).