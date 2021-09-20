السلطنة تشارك فـي الاجتماع التنسيقي الثالث لدول التعاون والمملكة المغربية فـي مجال الصحة

شاركت السلطنة ممثلة بوزارة الصحة صباح أمس في الاجتماع التنسيقي الثالث لدول مجلس التعاون والمملكة المغربية في مجال الصحة وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة كل من الدكتور حمد البلوشي ـ مستشار تطوير النظم الصحية بوزارة الصحة، والدكتورة جمانة العبدوانية ـ مديرة دائرة العلاقات الخارجية والمنظمات بوزارة الصحة.

أقيم الاجتماع بناء على قرارات اجتماع المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الذي عقد في يناير 2021م (إعلان العلا) الذي نص على تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة مع الدول الشقيقة بما فيها الأردن والمغرب والسودان والعراق.

وقد تطرق الاجتماع لعدة موضوعات منها الموارد البشرية وتتمثل في استقطاب أصحاب الخبرات والكفاءات في الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال البحوث والدراسات والرعاية الصحية، والشراكة في التوعية والمنتجات التوعوية.

واستعرض الاجتماع تطوير التعاون في برامج مراقبة ومكافحة الأمراض السارية مثل برنامج فحص العمالة الوافدة وبرامج تطعيم شلل الأطفال والحصبة والسل و(كوفيد ـ 19)، علاوة على تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الوقاية من الامراض غير السارية.

كذلك استعرض الاجتماع التنسيقي الثالث لدول مجلس التعاون والمملكة المغربية الإجراءات والسياسات المتعلقة بتسجيل الأدوية والبشرية، وتسجيل الأجهزة الطبية، وتسجيل المستحضرات البيطرية، والشراء الموحد الخليجي للأدوية، وتشجيع الشركات الدوائية المغربية للاستثمار في مجال تصنيع وتوزيع الادوية.

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