اجتماع الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بصور

صور ـ من عبدالله باعلوي:

ترأس فضيلة القاضي الدكتور هلال بن ناصر السيابي رئيس محكمة الاستئناف بصور الاجتماعين المنعقدين بمجمع المحاكم بصور، الأول للجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بصور، والثاني للجمعية العامة للمحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاص محكمة الاستئناف بصور لتحديد الدوائر وساعات انعقادها والقضايا المنظورة فيها، وندب القضاة للعام القضائي (2021/‏2022م) وفق المادة (12) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(90/‏99) وتعديلاته. حضر الاجتماع أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بصور وأصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاص محكمة الاستئناف بصور وأعضاء الادعاء العام بمحافظة جنوب الشرقية. وألقى فضيلة القاضي الدكتور رئيس الاجتماع كلمة في بداية الاجتماع رحب فيها بالحضور شاكرًا لهم ما بذلوه من جهد خلال الفترة المنصرمة من السنة القضائية السابقة، مشيدًا بالتنسيق والتعاون التام بين المحاكم والادعاء العام لتحقيق كل ما من شأنه رفعة العمل القضائي.

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