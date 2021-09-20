مع بدء العام الدراسي الجديد .. شرطة عمان السلطانية تكثف جهودها لتأمين انسياب حركة المرور

مدير عام المرور:

على السائقين تقليل السرعة وأخذ الحيطة والحذر عند المرور أمام المدارس

بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد قال العميد مهندس محمد بن عوض الرواس ـ مدير عام المرور: إن شرطة عمان السلطانية تحرص على تأمين انسياب حركة المرور على جميع الطرق وبالأخص المؤدية والقريبة من المدارس، مؤكدًا على أهمية تقيد جميع السائقين بتقليل السرعة وأخذ مزيد من الحيطة والحذر أثناء المرور من مناطق المدارس وأماكن تواجد وعبور الطلبة.

وأكد العميد مهندس مدير عام المرور على استمرار التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين شرطة عمان السلطانية ووزارة التربية والتعليم فيما يحقق سلامة الطلبة، من خلال توفير واستخدام الوسائل الفعالة وكل ما يعزز من مفهوم الثقافة المرورية لدى الطلبة، واستخدام أحدث الأساليب لترسيخ الوعي المروري، كما تم زيادة الأنشطة والفعاليات والبرامج في المجتمع المدرسي معززًا بمواد ومساقات تدرس وتطبق عمليًّا لغرس مفهوم السلامة المرورية من أجل إيجاد جيل ملتزم بقواعد وأنظمة المرور.

وأفاد مدير عام المرور أن شرطة عمان السلطانية قائمة على تأمين الحركة المرورية التي تشهدها الطرقات في السلطنة وذلك من خلال تكثيف الدوريات المرورية ومراقبة الحركة أمام المدارس، إضافة إلى تنظيم الحركة المرورية في الدوارات والتقاطعات التي يكثر فيها الازدحام المروري أثناء نقل الطلبة من وإلى المدارس. وأوضح مدير عام المرور بأن شرطة عمان السلطانية تولي اهتمامًا خاصًّا بالتوعية والتدريب المروري وذلك لكسب المهارات الفنية في السياقة وتدريب سائقي الحافلات المدرسية وتوعية وتثقيف الطلاب بقواعد وأنظمة المرور في جميع المراحل الدراسية، ويأتي إنشاء معاهد السلامة المرورية بمختلف محافظات السلطنة لتعزيز هذا الدور وإقامة الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية وتقريب الخدمات المقدمة للمجتمع، بناءً على النتائج الايجابية والأهداف التي حققها معهد السلامة المرورية بمحافظة مسقط خلال السنوات الماضية.

وأشاد العميد مهندس محمد بن عوض الرواس ـ مدير عام المرور بتعاون الجميع وتقيد سائقي المركبات بأنظمة وقواعد المرور مما كان له الأثر الكبير في ارتفاع الوعي المروري لدى مستخدمي الطرق وانخفاض الحوادث المرورية وأضرارها على المجتمع، مؤكدًا على أن الجهود مستمرة لجعل طرق السلطنة أكثر أمانًا لمستخدميها، متمنيًا السلامة للجميع.