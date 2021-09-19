اجتماع مشترك لتدارس الموضوعات والتحديات المتعلقة بنواقل الأمراض

مسقط ـ العمانية: عُقد بوزارة الصحة أمس اجتماعٌ مُشترك بين عدد من الجهات الحكومية لتدارس الموضوعات والتحديات المتعلقة بنواقل الأمراض برئاسة معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة.

واستعرض الاجتماع الخرائط الوبائية لنواقل الأمراض والعبء الوبائي للأمراض المنقولة عن طريقها والجهود المبذولة في القطاعات كافة لمجابهة النواقل والتحديات التي تواجهها، كما جرى استعراض بعض الحلول والمقترحات بهدف رفعها إلى مجلس الوزراء.

وأهاب المجتمعون بجميع المواطنين والمقيمين استشعار المسؤولية واستحضار الواجب والالتزام بالممارسات الصحية السليمة للحد من انتشار نواقل الأمراض.

حضر الاجتماع معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وسعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي أمين عام شؤون المحافظات وسعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ومدير عام بلدية ظفار وممثلون عن باقي الجهات المختصة.

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