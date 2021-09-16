وزير الخارجية يستقبل النائب الثاني لوزير الخارجية بجمهورية كوريا

مسقط ـ العمانية:

استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أمس سعادة تشوي جونج مون النائب الثاني لوزير الخارجية بجمهورية كوريا.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة سعادة الشيخ خليفة بن عيسى الحارثي وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية وسعادة السفير خالد بن هاشل المصلحي رئيس دائرة مكتب الوزير وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية وسعادة كيم تشانج كيو سفير جمهورية كوريا المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق لسعادة الضيف.

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