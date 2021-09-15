بدر البوسعيدي يهنئ وزير الخارجية اللبناني بمناسبة تعيينه

مسقط ـ العمانية: أجرى معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًّا مع معالي الدكتور عبدالله بو حبيب، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، أعرب له عن التهنئة بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد ضمن التشكيلة الحكومية لفخامة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وعبَّر معالي السيد الوزير عن خالص تمنياته للوزير اللبناني بالتوفيق والسداد في أداء مهامه.

وأكد الوزيران خلال الاتصال على العلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين وعزمهما على استمرار التعاون وتعزيزه في كافة المجالات.

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