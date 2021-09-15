بمشاركة السلطنة .. منتدى آسيا والمحيط الهادئ يبحث التمييز ضد المرأة

شاركت السلطنة ممثلة بفريق من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في فعاليات الاجتماع السنوي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، وذلك عبر تطبيق (زووم) للاتصال المرئي. تم خلال الاجتماع استعراض تقرير الأداء المالي للمنتدى، وعرض تقرير تعزيز المساواة بين الجنسين، واعتماد أعمال التدقيق المالي، وإجراء انتخابات لتمثيل المنتدى في مجلس إدارة المنتدى، ورئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما تم عرض مقطع مرئي حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والعمل الإنساني، واستمع الأعضاء لتحديث عن أوضاع حقوق الإنسان من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان في ظل الظروف السياسية التي تمر بها أفغانستان. وسيخصص اليوم الثاني لندوة حوارية بين فريق الأمم المتحدة المعني بموضوع التمييز ضد المرأة، وأعضاء منتدى آسيا والمحيط الهادئ، وذلك لتوضيح أوجه التعاون مع فريق الأمم المتحدة المعني بالتمييز ضد المرأة، ومشاركة نتائج الدراسات وتوصيات الفريق فيما يتعلق حق الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات في الأزمات. مثل اللجنة في هذه المشاركة المهندس حمود بن سالم السنيدي ـ عضو اللجنة، والمحامية ميمونة بنت سعيد السليمانية ـ عضو اللجنة، وإيمان بنت خالد السعيدية ـ أخصائية علاقات دولية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.

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