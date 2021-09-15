القائم بأعمال سفارة السلطنة لدى إثيوبيا يقدم أوراق اعتماده

أديس أبابا ـ العمانية: قدم المستشار أحمد بن بخيت الشحري، القائم بأعمال سفارة السلطنة ـ رئيس البعثة ـ لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، أوراق اعتماده مندوبًا مراقبًا للسلطنة لدى الاتحاد الإفريقي إلى سعادة موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي خلال استقبال الأخير له بمقر الاتحاد في أديس أبابا. وقد نقل رئيس البعثة خلال المقابلة، تحيات معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وحرص السلطنة على تعزيز العلاقات القائمة مع الاتحاد الإفريقي واستمرارها بشكل دائم ومثمر بين الجانبين. من جانبه، تمنى سعادة رئيس المفوضية موسى فقي لرئيس البعثة، التوفيق في أداء مهامه، وللعلاقات الثنائية بين السلطنة والاتحاد الإفريقي مزيدًا من النماء.

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