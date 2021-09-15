الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لـ«التعاون» تعقد اجتماعها الرابع

مسقط – العمانية: عقدت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الرابع لدورتها الرابعة والعشرين برئاسة سعادة الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة رئيس الدورة الحالية للهيئة الاستشارية عبر الاتصال المرئي. وبعد إقرار مشروع جدول الأعمال والتصديق على محضر الاجتماع الثالث للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في دورتها الرابعة والعشرين، تمت مناقشة مرئيات الهيئة الاستشارية والمتعلقة بالموضوعات الثلاثة، الأول يتعلق بتعظيم استفادة دول المجلس من مشروع طريق الحرير (الحزام والطريق)، والثاني بدراسة رأس المال البشري الخليجي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، أما الثالث فيتعلق بتوحيد جهود دول مجلس التعاون لرفع ترتيب دول الخليج العربية في مؤشرات تقرير التنافسية العالمية.

وفي الختام قامت الهيئة باستعراض مجموعة من الموضوعات المقترح دراستها في الدورة الخامسة والعشرين تخص مجالات العمل الخليجي المشترك لأخذ الرأي والتصويت عليها من قبل أعضاء الهيئة الثلاثين ورفعها الى اجتماع المجلس الأعلى القادم.

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