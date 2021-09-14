السلطنة والسعودية تستعرضان المشاريع المشتركة فـي النقل واللوجستيات

مسقط ـ «الخليج 365»:

استعرضت السلطنة والمملكة العربية السعودية أمس أبرز ملامح وأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية وبحث تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال النقل واللوجستيات.

وناقش الاجتماع المبادرات والمشاريع المشتركة والفرص الاستثمارية المُتاحة والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات في تنفيذ البنى الأساسية لمشاريع النقل واستخدام التقنيات المتقدمة في هذا المجال تحقيقًا لمستهدفات “رؤية عُمان 2040” و”رؤية المملكة 2030”.

جاء ذلك خلال الاجتماع عبر الاتصال المرئي بين سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل مع سعادة الدكتور منصور بن عبدالحميد التركي وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتخطيط والمعلومات بالمملكة العربية السعودية.

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