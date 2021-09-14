جلسة مباحثات رسمية بين السلطنة وجمهورية كوريا

مسقط ـ العمانية: عُقدت بديوان عام وزارة الخارجية أمس جلسة المباحثات الرسمية بين السلطنة وجمهورية كوريا، حيث ترأس الجانب العُماني سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، ومن الجانب الكوري سعادة تشو جونج مون النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري، الذي يزور السلطنة حاليًّا. وشهدت الجلسة بحث التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وأعرب الجانبان عن الاهتمام المشترك للارتقاء بمستوى التعاون والشراكة إلى آفاق أوسع مع اقتراب احتفاء البلدين بمرور خمسين عامًا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1973م بينهما. حضر جلسة المباحثات عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية وسعادة كيم تشانغ كيو، سفير جمهورية كوريا المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق لسعادة الضيف.

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