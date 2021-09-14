مسقط ـ العُمانية: ناقش مكتب مجلس الشورى في اجتماعه أمس، برنامج البيانات الوزاريّة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة للمجلس.

واستعرض المكتب خلال اجتماعه الدوري الثالث والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، عددًا من طلبات المناقشة المقدمة لبعض أصحاب المعالي الوزراء. كما استعرض المكتب تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول استضافة هيئة الخدمات العامة، وتقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية.واستعرض الاجتماع التقرير السنوي لعام 2020م لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

كما استعرض المكتب عددًا من أدوات المتابعة المقدمة من قِبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، كما نظر في عددٍ من رسائل اللجان الدائمة في موضوعات مختلفة، وعدد من الرسائل والتقارير الخارجية.

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب مجلس الشورى يناقش برنامج البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.