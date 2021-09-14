رسالة خطية لجلالة السلطان من ملك البحرين

مسقط ـ العمانية:

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رسالة خطية من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. وقد تسلّم الرسالة صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان خلال استقبال سموه بمكتبه صباح أمس سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين. تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. حضر المقابلة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وأصحاب السعادة الأمين العام والمستشاران بمكتب سموه، وسعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين المعتمد لدى السلطنة.

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