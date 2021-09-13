وزير المكتب السلطاني يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني صباح أمس بمكتبه سعادة ليزي إم سو سفيرة الولايات المتحدة الأميركية المعتمدة لدى السلطنة.

في بداية المقابلة رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بسعادة السفيرة، من جانبها قدمت سعادتها شكرها وتقديرها للسلطنة على الدور الذي تقوم به في المنطقة وعلاقات التعاون القائمة بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وتم خلال اللقاء استعراض مسيرة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط الجانبين في كافة المجالات وسبل تطويرها بما يُحقق مزيدًا من التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، والتطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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