السلطنة تشارك فـي اجتماع وكلاء الأوقاف بمجلس التعاون

مسقط ـ العمانية: عُقد صباح أمس عبر الاتصال المرئي الاجتماع السادس لأصحاب السعادة وكلاء الأوقاف والشؤون الدينية الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي.

ترأس الاجتماع من الجانب العُماني سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وأعضاء اللجنة الدائمة للأوقاف والشؤون الدينية لمجلس التعاون الخليجي.

تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات التي ستُرفع إلى الاجتماع السابع لأصحاب المعالي وزراء الأوقاف والشؤون الدينية الإسلامية والمتعلقة بالأوقاف وتبادل الخبراء فيها والشؤون الإسلامية ومذكرات التفاهم بين الدول الأعضاء.

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