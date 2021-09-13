اخبار الخليج / اخبار عمان

السلطنة تشارك فـي اجتماع وكلاء الأوقاف بمجلس التعاون

0 نشر
0 تبليغ

مسقط ـ العمانية: عُقد صباح أمس عبر الاتصال المرئي الاجتماع السادس لأصحاب السعادة وكلاء الأوقاف والشؤون الدينية الإسلامية بدول .
ترأس الاجتماع من الجانب العُماني سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وأعضاء اللجنة الدائمة للأوقاف والشؤون الدينية لمجلس التعاون الخليجي.
تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات التي ستُرفع إلى الاجتماع السابع لأصحاب المعالي وزراء الأوقاف والشؤون الدينية الإسلامية والمتعلقة بالأوقاف وتبادل الخبراء فيها والشؤون الإسلامية ومذكرات التفاهم بين الدول الأعضاء.

كانت هذه تفاصيل خبر السلطنة تشارك فـي اجتماع وكلاء الأوقاف بمجلس التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا