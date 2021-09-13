السلطنة تشارك فـي دورة الأمن السيبراني

مسقط ـ العمانية: شاركت السلطنة ممثلة بوزارة الإعلام أمس عبر الاتصال المرئي، في الدورة التدريبية بعنوان “الأمن السيبراني في الإعلام”، التي نظمها جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون الخليجي.

وتناولت الدورة التي تستمر حتى الـ15 من الشهر الجاري مجموعة من المحاور، من بينها تاريخ الأمن السيبراني ومجالاته المتنوعة، وأنواع القرصنة والهندسة الاجتماعية، واختراق كلمة المرور، والحوكمة والمخاطر والاستجابة، ونماذج لمراكز الأمن السيبراني خليجيًّا وعالميًّا، وأهمية الأمن السيبراني في المجال الإعلامي.

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