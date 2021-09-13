ذي يزن آل سعيد يستقبل السفير الأردني

مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في مكتبه بديوان عام الوزارة صباح أمس سعادة أمجد القهيوي سفير المملكة الأردنية الهاشمية المعتمد لدى السلطنة. تم خلال المقابلة تسليم سموه رسالة خطية من معالي علي العابد وزير الثقافة بالمملكة الأردنية الهاشمية، كما تم استعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين السلطنة والمملكة الأردنية الهاشمية وأوجه التعاون القائم بينهما في المجال الثقافي.

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